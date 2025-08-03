Цены на азербайджанскую нефть выросли

Азербайджанская нефть подорожала: цены на марку Azeri Light на базе CIF выросли на $0,21, а на базе FOB – на $0,22.
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в порту Аугуста (Италия) выросла на $0,21, или на 0,31% по сравнению с предыдущим показателем. Она составила $68,34 за баррель, пишут СМИ, ссылаясь на источник на нефтяном рынке.
В порту Джейхан (Турция) цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,22, или на 0,33%, до $66,83.
Стоимость сырой нефти марки URALS уменьшилась на 0,03 доллара, или на 0,05%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла $55,12 за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent снизилась на $0,03, или на 0,04%, составив $67,32 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне $70, сообщил Trend.