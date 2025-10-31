Вестник Кавказа

Абхазия нарастила экспорт цитрусовых в РФ с начала сезона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки цитрусовых нового урожая из Абхазии в РФ начались в конце сентября. Республика экспортировала в два раза больше фруктов, чем в прошлом году.

Абхазия с конца сентября, когда начинаются поставки фруктов нового урожая, поставила в РФ 1,5 тыс тонн цитрусовых, что вдвое превысило прошлогодние объемы за этот период, рассказали в пресс-службе таможни города Сочи. 

"На сегодняшний день из Абхазии поставлено порядка 1,5 тыс. тонн цитрусовых, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в два раза"

– пресс-служба таможни 

Также растут экспортные поставки других плодов – фейхоа, хурмы и орехов. Суммарно этих даров природы в Россию поставлено свыше 600 тонн. 

Подчеркивается, что цитрусовым отдается приоритет при таможенном оформлении, так как фрукты могут быстро испортиться. 

Напомним, что в прошлом году Абхазия отправила в РФ порядка 36 тыс тонн мандаринов. Республика планирует отправить северному соседу в этом году сопоставимые объемы фруктов.

