Тоннель между Россией и США: история, перспективы и целесообразность

В августе встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла на Аляске, и тогда весь мир задавался вопросом: почему? Возможно, теперь есть ответ. На днях Кирилл Дмитриев предложил идею создания тоннеля между Россией и США, которой пройдет по дну Берингова моря. Что такое тоннель Путина-Трампа, зачем он нужен, кто его построит и сколько он будет стоить?

Тоннель Путина-Трампа

17 октября в соцсети X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и один из участников российско-американского диалога, сообщил о проекте строительства тоннеля, который может соединить США и Россию. По словам Дмитриева, Российский фонд прямых инвестиций уже полгода изучает возможность осуществления такого проекта, и следующий этап его реализации - мир и соответствующие разрешения.

Где пройдет тоннель?

Российско-американский тоннель, который беспрецедентным образом способен соединить два континента, пройдет под Беринговым проливом, разделяющим территории США и России. Длина Берингова пролива - 96 километров, а наименьшая глубина - 36 метров. Берингов пролив редко полностью замерзает, однако его поверхность заполнена ломаным льдом, который затрудняет судоходство. Предполагается, что тоннель под Беринговым проливом соединит американскую Аляску и российскую Чукотку. Оба региона мало населены, однако сам факт наличия моста между континентами открывает серьезные перспективы.

Дойти от Аляски до России

Соединить Аляску (которая до 1867 года принадлежала России) с Россией мечтают уже более 130 лет. Идею предлагали и американские, и российские, и даже китайские эксперты, инженеры, новаторы и визионеры. Однако проект так и остался на бумаге, хотя, в частности, в 2007 году была подсчитана его стоимость - $ 65 млрд. Причин, по которым проект не был реализован, по большому счету, две:

геополитическая ситуация - отношения между Россией и США переживают взлеты и падения, а для осуществления масштабных и долгосрочных проектов нужна стабильность; проект российско-американского моста через Берингов пролив уникален по сложности выполнения, в первую очередь, из-за климатических условий: такого еще никто и нигде не создавал.

Сколько будет стоить и длиться строительство тоннеля?

По словам Дмитриева, строительство тоннеля имени Трампа-Путина обойдется всего в $ 8 млрд. Это гораздо меньше, чем все более ранние оценки. Обеспечена такая небольшая для беспрецедентного по своим масштабам мега-проекта стоимость может быть за счет участия Илона Маска, точнее, его компании The Boring Company, которая как раз занимается строительством тоннелей. Правда, пока что за настолько грандиозные проекты компания американского миллиардера не бралась. Время, за которое планируется построить тоннель, 8 лет.

Кто вложит деньги в строительство тоннеля?

Деньги в проект тоннеля, скорее всего, будут вложены частными инвесторами. На это указывает и сам Кирилл Дмитриев в одном из своих постов. По большому счету, организация, которой он руководит, Российский фонд прямых инвестиций, как раз и служит этой цели, сотрудничая с инвесторами из самых разных стран для осуществления проектов как в России, так и за рубежом.

Зачем нужен тоннель из России в Америку?

Амбициозный проект строительства тоннеля, если будет осуществлен, соединит не просто Россию и США, но целых два континента - Евразию и Северную Америку. Это означает:

• открытие новых торговых маршрутов, дублирующих и, возможно, более выгодных, чем сегодняшние морские;

• возможность для России стать транзитным узлом для товарообмена между странами Азии и США.

Кроме того, тоннель также будет иметь и символическое значение как проект, объединивший две страны, между которыми нередко бывают разногласия.

Что думают в США по поводу тоннеля?

Отвечая на вопрос журналиста о том, что он думает по поводу проекта российско-американского тоннеля, Дональд Трамп назвал его интересным и заявил, что над ним нужно подумать. В свою очередь Илон Маск, сотрудничество которому предложил Кирилл Дмитриев, пока что никак не прокомментировал возможность участия его The Boring Company в проекте.