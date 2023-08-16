Нинооба 2025: когда празднуют день прибытия святой Нино в Грузию?

1 июня в Грузии отметят день пришествия равноапостольной Нино, христианской просветительницы грузинского народа. Расскажем, кем была святая Нино, почему ее чтут в Грузии и о чем просят, что такое Нинооба и когда отмечают день святой Нино в 2025 году.

Этот праздник обладает особым значением как для Грузинской православной церкви, так и для всех верующих, почитающих святую Нино как одну из небесных заступников страны.

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Кем была святая Нино?

Святая Нино появилась на свет приблизительно в 276 году в Каппадокии, провинции Римской империи (в настоящее время территория Турции), в набожной семье набожных христиан. Ее отец Завулон командовал войсками римского императора, а мать Сусанна приходилась сестрой первому патриарху Иерусалима Ювеналию. Считается, что Нино - двоюродная сестра Георгия Победоносца - главного христианского покровителя Грузии. С 12 до 14 лет Нино воспитывалась в Иерусалиме под духовным руководством старицы Нианфоры. От старицы Нино услышала рассказ о хитоне, в котором был распят Христос, и узнала, что эта святыня пребывает ныне в Мцхете.

Однажды Нине было видение во сне, где Божья Матерь дала ей крест из виноградной лозы и направила с проповедью в Иберию - первый из ее уделов. Пробудившись, Нино увидела такой крест у себя в руках и перевязала его волосами. Она получила благословение от патриарха Ювеналия на дальний путь. В дороге Нину сопровождали и другие девы, спасавшиеся от гонений на христиан. В Армении всех их подверг жестоким казням царь Трдат III, лишь Нине удалось избежать гибели.

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Миссия святой Нино в Грузии: от чудес к крещению целого народа

В 319 году Нино достигла Иберии, где приступила к проповедям, и в конечном итоге прибыла в Мцхету. Она обратила ко Христу множество жителей этих земель, в том числе царицу Нану, которой даровала исцеление, и царя Мириана III. В 326 году христианство получило статус государственной религии Иберии (согласно иным источникам, это произошло в 327 году).

На месте погребения Хитона Господня (указанном Нине в видении) возвели деревянную церковь, но она сохранилась до наших дней. На этом же месте в V веке был построен собор Светицховели. Нино прошла с проповедями божьего слова Хевсурети и Восточную Грузию, а последние годы своей земной жизни она провела в Бодбе, где отправилась в мир иной в 334 (335) году. Мощи святой упокоены в Кахетии, в Бодбийском монастыре.

Что такое Нинооба?

Нинооба - один из значимых церковных праздников Грузии, установленный в память о прибытии на грузинскую землю равноапостольной Нино, проповедовавшей христианство.

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Когда день святой Нино в 2025 году?

Грузинская православная церковь почитает молитвами равноапостольную Нино дважды в течение года:

1 июня - в день ее пришествия в Грузию;

27 января - в день ее блаженной кончины.

Таким образом, 1 июня – это день, когда верующие вспоминают приход святой в Иберию (древнее наименование Грузии) и начало ее миссионерского служения на территории страны. Второго июня чтят память родителей Нины. Католическая церковь отмечает день памяти равноапостольной Нины в день ее ухода из жизни 14 декабря, но день рождения святой Нины историкам неизвестен.

Наследие Святой Нино в Грузии

Свой земной путь святая Нино завершила в Бодбе, где и была погребена. Над местом ее захоронения воздвигли Бодбийский монастырь, ставший центром паломничества. В ущелье к северо-востоку от монастыря расположен источник Святой Нины, где устроена купальня. Крест из виноградной лозы, обвитый волосами Нины, служит символом ее жертвенности. Его форма (с опущенными вниз боковыми перекладинами) стала канонической для Грузии. Этот крест хранят в Сионском соборе в Тбилиси, после того как его вернули в Грузию в XIX веке. А имя Нино по-прежнему остается одним из наиболее любимых женских имен в Грузии.

Во всех православных храмах страны в день Нинообы совершаются торжественные богослужения. В одном лишь Тбилиси есть несколько церквей, названных в честь святой, однако их множество и по всей Грузии, и в других странах мира. Многие верующие отправляются в паломничества по местам Грузии, связанным с жизнью и деяниями святой Нины.

© Фото: Mikhail Sabinin

В чем помогает святая Нино?

Верующие обращаются к святой Нине с молитвами в самых разных нуждах:

Исцеление от болезней: Это одно из самых распространенных прошений. Святая Нино прославилась чудесными исцелениями еще при жизни. Верующие молятся ей об исцелении от физических и душевных недугов - своих и близких;

Духовная помощь и укрепление в вере: святая Нино является примером твердой веры и преданности Богу. К ней обращаются за помощью в укреплении собственной веры, преодолении сомнений, обретении духовной силы и мудрости для следования христианскому пути;

Помощь в семейных делах и благополучии семьи: святую Нину просят о даровании семейного счастья, мире и любви в семье, благополучном замужестве или женитьбе, рождении и воспитании детей;

Помощь в работе и жизненных трудностях, разрешении сложных жизненных ситуаций, преодолении препятствий, обретении сил и терпения в испытаниях. Жизнь святой, полная трудностей и лишений, но завершившаяся великой миссией, вдохновляет людей;

Путешествия и защита в пути: как странница, прошедшая долгий и опасный путь, она считается покровительницей путешественников.

Таким образом, святая Нино воспринимается верующими как заступница, к которой можно обратиться практически с любой искренней молитвой, но особенно с просьбами о здоровье, вере, защите страны и семьи.