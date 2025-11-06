Власти Армении проверили качество пшеницы из России и Казахстана

В Армении проводят комплексную проверку пшеницы, доставленной в страну в рамках тестовой поставки товарными составами из России и Казахстана через Азербайджан и Грузию – пока проверки на вредителей и заболевания не выявили нарушений.

Инспекционный орган по безопасности пищевой продукции Армении тщательно проверяет пшеницу, доставленную в страну по железной дороге из России и Казахстана через Азербайджан и Грузию: проведенные тесты проверки на вредителей, заболевания и на также на токсичные вещества не выявили нарушений, сообщили в инспекции.

Проверки по техническим требованиям, включающие в том числе и анализ содержания полезных веществ, пока не завершены. Все они проходят на основе стандартов Евразийского союза, передает Sputnik Армения.

Фитосанитарные проверки проходили на наличие вредителей, сорняков, заболеваний и карантинных организмов, а также анализ зерна на предельно допустимую в нем концентрацию токсичных веществ, в том числе тяжелых металлов, пестицидов и грибков завершились успешно, российское зерно по их результатам было признано продукцией высшего качества, а вот казахстанское – IV класса, который предназначен только для переработки в комбикорм, сообщили в Минэкономики Армении.

Поводом для проверок послужила публикация армянской газеты "Грапарак", которая якобы со ссылкой на казахстанские источники опубликовала статью, в которой выразила сомнение в качестве хлеба, импортированного из Казахстана: по мнению авторов публикации, зерно было заражено афла- и микотоксинами.