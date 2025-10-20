Вице-премьер РФ назвал возможным строительство тоннеля между Чукоткой и Аляской

Марат Хуснуллин заявил о возможности постройки тоннеля между Чукоткой и Аляской по дну Берингова пролива, однако для запуска проекта нужно политическое решение.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о возможности создания тоннеля по дну Берингова пролива, который бы соединил Чукотку и Аляску. По словам Хуснуллина, для реализации проекта необходим политический запрос.

"В мире опыт такой есть - тоннель под Ла-Маншем. Мы считаем, что (это возможно - ИФ) если будет политическое решение принято. Как это построить, стоимость прокладки тоннелей, стоимость дорог понятны, сколько это будет стоить - это надо посчитать"

– Марат Хуснуллин

По словам замглавы правительства РФ, в современных условиях возможно воплотить в жизнь проект подобной сложности. Как отметил Хуснуллин, в Москве создано 150 км тоннелей за последние года.

Также Хуснуллин призвал ориентироваться на экономическую целесообразность, так как Аляска является отделенным от основной части США штатом.

Ранее о возможности создания тоннеля под Беринговым проливом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По словам Дмитриева, проект может обойтись менее чем в $8 млрд.