В Грузии почти завершили работы по модернизации железных дорог

Проект по модернизации железных дорог стоимостью почти $300 млн подходит к завершению в Грузии.

Работы по модернизации железных дорог в Грузии завершены на 99%, передали в пресс-службе компания "Грузинская железная дорога".

Как отметили в транспортной компании, специалистам осталось поработать над системами безопасности. В частности, работы по модернизации вентиляции ведутся в тоннеле протяженностью 9 км.

Отметим, что модернизация железнодорожной инфраструктуры в Грузии продолжается 14 лет. В проект вложено порядка $300 млн, работы ведет компания China Railway 23rd Bureau Group.