Вестник Кавказа

В Грузии почти завершили работы по модернизации железных дорог

В Грузии почти завершили работы по модернизации железных дорог
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проект по модернизации железных дорог стоимостью почти $300 млн подходит к завершению в Грузии.

Работы по модернизации железных дорог в Грузии завершены на 99%, передали в пресс-службе компания "Грузинская железная дорога". 

Как отметили в транспортной компании, специалистам осталось поработать над системами безопасности. В частности, работы по модернизации вентиляции ведутся в тоннеле протяженностью 9 км. 

Отметим, что модернизация железнодорожной инфраструктуры в Грузии продолжается 14 лет. В проект вложено порядка $300 млн, работы ведет компания   China Railway 23rd Bureau Group.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
980 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.