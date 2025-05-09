Вестник Кавказа

Президент Грузии поздравил страну с Днем независимости

Президент Грузии поздравил страну с Днем независимости
© Фото: сайт президента Грузии
Сегодня Грузия отмечает День независимости. Президент страны Михаил Кавелашвили выступил с речью в честь праздника в центре столицы.

Долг каждого жителя Грузии – защищать родину, язык и веру, заявил президент страны Михаил Кавелашвили в своем выступлении на праздновании Дня независимости в центре Тбилиси.

"Если исчезнет хотя бы один из этих элементов, мы потеряем грузинские корни, а нация столкнется с угрозой уничтожения"

- Михаил Кавелашвили

Он подчеркнул, что Грузии не нужно ждать никакую иностранную силу, которая придет и спасет всех. По его словам, страна сама должна верить в себя и определять собственное будущее.

Одна из задач текущих властей Грузии – не допустить возникновения необходимости грузинскому мужчине защищать свою страну ценой жизни, отметил Кавелашвили и передал, что он должен иметь возможность заботиться о своей семье и родине посредством честного труда в мирной и стабильной обстановке.

При этом Грузия открыта для любых отношений, которые будут основаны на равенстве и взаимной выгоде.

"Наши решения будут основываться на национальных интересах. Мы не позволим, чтобы грузинский народ принесли в жертву чужим интересам"

- Михаил Кавелашвили

Свою речь он завершил словами о необходимости осторожного и заботливого отношения грузин друг к другу, так как успех каждого отдельного человека равен успеху Грузии.

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