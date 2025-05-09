Президент Грузии поздравил страну с Днем независимости

Долг каждого жителя Грузии – защищать родину, язык и веру, заявил президент страны Михаил Кавелашвили в своем выступлении на праздновании Дня независимости в центре Тбилиси.
"Если исчезнет хотя бы один из этих элементов, мы потеряем грузинские корни, а нация столкнется с угрозой уничтожения"
- Михаил Кавелашвили
Он подчеркнул, что Грузии не нужно ждать никакую иностранную силу, которая придет и спасет всех. По его словам, страна сама должна верить в себя и определять собственное будущее.
Одна из задач текущих властей Грузии – не допустить возникновения необходимости грузинскому мужчине защищать свою страну ценой жизни, отметил Кавелашвили и передал, что он должен иметь возможность заботиться о своей семье и родине посредством честного труда в мирной и стабильной обстановке.
При этом Грузия открыта для любых отношений, которые будут основаны на равенстве и взаимной выгоде.
"Наши решения будут основываться на национальных интересах. Мы не позволим, чтобы грузинский народ принесли в жертву чужим интересам"
- Михаил Кавелашвили
Свою речь он завершил словами о необходимости осторожного и заботливого отношения грузин друг к другу, так как успех каждого отдельного человека равен успеху Грузии.