Вестник Кавказа

Суд в Ростове-на-Дону арестовал экс-главу города

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Экс-глава Ростова-на-Дону ближайшие два месяца проведет под арестом. Его подозревают в хищении средств.

Суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшего градоначальника Алексея Логвиненко, который проходит фигурантом по делу о превышении полномочий. Чиновник останется под стражей до конца декабря. 

"Избрать Алексею Логвиненко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 23 декабря 2025 года включительно"

– решение суда 

Ранее поступила информация о задержании экс-мэра. 

Согласно материалам уголовного дела, экс-чиновник пять лет назад взял кредит в коммерческом банке для проведения благоустройства в городе, однако средства были направлены на личные цели. Ущерб оценивается в 47 млн рублей, однако, как отмечает источник издания 161.ру, сумма может быть намного больше.

