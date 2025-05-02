Вестник Кавказа

Россия поможет Ирану в освоении мирного атома

Россия поможет Ирану в освоении мирного атома
© Фото: IRNA
Россия планирует построить в Иране восемь атомных электростанций, четыре из которых будут работать в Бушере, рассказал представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрагим Резаи.

Члены Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (парламента) Ирана накануне проинспектировали Тегеранский реактор и комплекс по производству радиофармацевтических препаратов при Организации по атомной энергии страны, ознакомившись с ходом работ и достижениями в этой области, рассказал представитель Комиссии Эбрагим Резаи.

Глава Организации по атомной энергии Ирана, доложив о деятельности вверенной ему организации и ее программах, предоставил разъяснения по строительству 2 и 3 энергоблоков АЭС в Бушере, особо акцентировав тот факт, что строительство обоих энергоблоков полностью велось иранскими компаниями, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

"По заявлению главы Организации по атомной энергии, в соответствии с контрактом, заключенным с Россией, в Иране будет построено восемь атомных электростанций, четыре из которых будут находиться в Бушере"

- Эбрагим Резаи

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