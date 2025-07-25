Вестник Кавказа

Пляжам мира грозит исчезновение из-за эрозии и дефицита песка

Кипр
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Береговые линии от Майами до Барселоны стремительно размываются – ученые и власти предупреждают об исчезновении прибрежных зон уже в ближайшие годы.

Береговая эрозия и вымывание песка ставят под угрозу существование пляжей по всему миру, пишет Financial Times. 

Власти прибрежных городов в разных частях света уже сталкиваются с последствиями разрушения берегов – в некоторых случаях процесс может оказаться необратимым.

С 2020 года в прибрежном городке Роданте (Северная Каролина, США) океан уже "поглотил" 11 домов, стоящих на первой линии. По оценкам местных властей, восстановление защитной полосы обойдется в $40 млн – таких денег в бюджете нет. Тем временем, побережье Барселоны ежегодно теряет до 30 тыс куб м песка – это эквивалент объема 12 олимпийских бассейнов. Схожая ситуация в Австралии, где ряд пляжей находится под угрозой исчезновения.

Причинами называют не только естественную эрозию, но и усиление штормов, высоких приливов, а также повышение уровня Мирового океана – последствия таяния ледников и изменений климата. Для защиты пляжей страны прибегают к подсыпке песка, но стоимость таких операций растет, а добыча самого ресурса становится все более ограниченной – из-за высокого спроса со стороны строительной отрасли.

Эксперты предупреждают: если не принять комплексные меры, в ближайшие десятилетия часть популярных пляжей может исчезнуть с карты мира.

Проблема разрушения берегов актуальна и для регионов Кавказа. Так, уровень Каспийского моря за последние десятилетия неуклонно снижается – ученые прогнозируют, что к 2100 году он может упасть еще на 9-18 метров, что грозит опустением целых участков побережья, включая курортные зоны Дагестана и Калмыкии.

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