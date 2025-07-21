Пляжи в Галском районе Абхазии станут безопаснее

В Абхазии на пляжах Галского района появятся предупреждающие знаки - в некоторых местах купаться опасно из-за сильного течения.

Пляжный отдых в Абхазии станет безопаснее, в Галском районе будет проведен осмотр пляжей и прибрежных зон, рассказал глава администрации района Константин Пилия.

"У нашего пляжа есть определенные особенности — сначала мелко, затем резко становится глубже, что создает сильные течения и подъемные волны"

– Пилия

Он добавил, что когда люди игнорируют риски, случаются трагедии. Так в минувшие выходные в море утонули молодая девушка и ее дядя.

В рамках совещания администрации муниципалитета была обсуждена необходимость выявления опасных участков и появление на берегу предупреждающих знаков. Также в планах обустройство одного пляжа, который будет безопасен для купания.