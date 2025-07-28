На Кубани из-за подтопления рухнул пролет автомобильного моста

Несмотря на то, что после мощного ливня, обрушившегося сегодня на кубанский Горячий Ключ и его окрестности, вода пошла на убыль, она подмыла опоры автомобильного моста, отрезав от "большой земли" еще свыше 130 туристов.

Две большие группы туристов общей численностью в 130 человек оказались отрезанными от "большой земли" после того, как поднявшаяся в реке Чепси вода смыла мост в селе Фанагорийское Горячеключевского района Краснодарского края, сообщает телеграм-канал SHOT.

"В Горячем Ключе уровень воды в реках идет на спад. Из урочища "Поднависла" эвакуировали в безопасное место группу туристов - 40 человек. В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет"

- оперативный штаб Краснодарского края

Сейчас оперативные службы проводят их эвакуацию, эвакуируют и жителей региона, а также водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, сообщает пресс-служба главы региона.

Спасатели планируют перевезти в брод людей и легковушки на автомобилях высокой проходимости после спада уровня воды, - сообщили в МЧС региона.