Иран расширяет туристическую инфраструктуру в Восточном Азербайджане

Михаил Богданов

В иранской провинции Восточный Азербайджан объявили о вводе в эксплуатацию 13 крупных объектов, призванных спасти от разрушения уникальные исторические памятники и создать современную туристическую среду, способную конкурировать с ведущими мировыми центрами. Общий объем вложенных более 165 млн долларов.

Отели, рестораны и кемпинги

По словам главы Управления культурного наследия, туризма и народных ремесел провинции Ахмада Хамзезаде, усилия были направлены на устранение давнего дефицита качественных мест размещения. В четырех ключевых районах – Тебризе, Шабестаре, Калибаре и Мараге – распахнут двери объекты разных форматов, от люкса до эконом-вариантов.

В столице провинции, древнем Тебризе, который называют «городом первых» (там находится первая в Иране школа современного типа, первая типография и первая библиотека), открываются бутик-отель и апарт-отель. Они призваны привлечь взыскательных путешественников, ценящих камерную атмосферу и индивидуальный сервис.

Однако самый широкий спектр новинок ждет туристов в Шабестаре. Этот живописный район, славящийся своими садами и прохладным климатом, получит сразу пять точек притяжения: банкетный зал-ресторан, традиционный ресторан, крупный туристический комплекс, придорожную закусочную и еще один бутик-отель. Такое разнообразие указывает на желание властей превратить Шабестар в полноценный центр гастрономического и событийного туризма.

Отдельного внимания заслуживает отдаленный, но перспективный город Калибар, расположенный у подножия знаменитой крепости Бабек. Здесь открываются туристический комплекс, кемпинг и традиционное гостевой дом. Это важный шаг для развития так называемого «приключенческого» и экотуризма в горной местности, где ранее туристам часто не хватало элементарных удобств для ночевки.

Ожившая история

Власти также уделили внимание объектам, составляющим гордость иранской цивилизации. В историческом городе Мараге, известном своей средневековой обсерваторией, завершились реставрационные работы на трех значимых памятниках.

В списке отреставрированных объектов и мосты Хангах и Мардак-Чай, и местное святилище. Эти сооружения - свидетели эпохи Сефевидов и более ранних периодов. Реставрация мостов имеет как культурное, так и практическое значение, восстанавливая исторические маршруты, которые могут быть интегрированы в современные туристические тропы.

Восстановление церкви в Мараге – важный шаг в деле сохранения многоконфессионального наследия региона, которое исторически привлекает внимание не только мусульман, но и христианских паломников со всего мира.

Музей печати Тебриза

Самым ожидаемым культурным событием стало открытие Музея печати и издательского дела в Тебризе. Этот проект выходит за рамки обычной музейной экспозиции. Тебриз исторически был центром книгопечатания в Иране; именно здесь в первой половине XIX века была основана первая типография на Ближнем Востоке.

Новый музей призван систематизировать и показать посетителям эволюцию полиграфии, начиная с ручных литер и заканчивая современными технологиями, а также продемонстрировать богатое наследие каллиграфии и миниатюры, которые связаны с искусством книги. Появление такого музея укрепляет имидж Тебриза как интеллектуального и культурного хаба страны.

Стратегия долгосрочного роста

Глава управления культурного наследия подчеркнул, что нынешние открытия – это лишь часть масштабной стратегии по удлинению времени пребывания туристов в регионе:

Увеличение числа отелей и улучшение сервиса должно стать базой. Без этого невозможно нарастить турпоток

Действительно, провинция Восточный Азербайджан обладает колоссальным потенциалом: от горнолыжных курортов до бесчисленных караван-сараев, от всемирно известного базара Тебриза (объекта ЮНЕСКО) до палеонтологических находок в окрестностях Мараги. Однако до сих пор сдерживающим фактором оставался недостаток современных гостиниц категории 3-4 звезды.

Эксперты туристического рынка Ирана отмечают, что комплексный подход (одновременное развитие отелей, придорожного сервиса и культурных достопримечательностей) стал единственно верным путем для превращения региона в круглогодичное направление. Масштаб инвестиций в размере больше 165 млн дол. свидетельствует о серьезных намерениях частного капитала и государства. Учитывая, что Иран ставит амбициозные цели по приему иностранных туристов, обновленный Восточный Азербайджан имеет все шансы стать одной из главных точек притяжения на туристической карте страны в ближайшие годы.