Нефть снова падает к $60 за баррель

В понедельник утром цены на нефть на торгах идут вниз. Brent устремилась к $60, фьючерсы торгуются по $61 за баррель.

Умеренный рост нефтяных цен в пятницу сменился снижением в понедельник, следует из данных европейских и американских биржевых торгов.

Фьючерсы на сорт Brent на декабрь подешевели на 0,42% и на 08.19 мск торговались по $61,03 на бирже ICE Futures.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели также на 0,42% – до $57,3 за баррель на бирже NYMEX.

Уже три недели подряд нефтяные фьючерсы дешевеют, за прошлую торговую неделю они потеряли в цене более чем 2%.

Почему дешевеет нефть?

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о факторах, определивших тренд на снижение нефтяных котировок к условному порогу в $60 за баррель эталонной марки Brent.

"Снижение котировок в последние месяцы, на мой взгляд, связано, в первую очередь, с ожиданиями переизбытка предложения нефти на рынке, которые усиливаются из-за информационного фона. Надо сказать, что еще два года назад Международное энергетическое агентство стало прогнозировать избыток предложения на рынке нефти, связывая его с ростом нефтедобычи у крупных производителей (первоначально – со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, а с 2025 года МЭА включает в прогнозы и страны ОПЕК+, так как они увеличили разрешенные объемы добычи) и ожидаемыми проблемами в китайской экономике", - прежде всего сказал он.

"Характерно, что МЭА в своих прогнозах никогда не опиралось на реальные проблемы Китая, а только на "ожидаемые". Причем первый такой прогноз в 2023 году прозвучал буквально за две недели до того, как были опубликованы данные об итогах годового роста китайской экономики, и они радикально не совпали с выкладками МЭА. Тем не менее, прогноз остался в информационном поле. С тех пор доминирующим мнением в мировых СМИ стало ожидание грядущего избытка предложения. Оно сохраняется на протяжении двух последних лет и превратилось в призму, сквозь которую трактуются любые новости, поступающие с мирового рынка нефти", - обратил внимание Александр Фролов.

"Таким образом, что бы ни решала ОПЕК+, какие бы изменения ни принимались или откладывались после очередных встреч ОПЕК+, все анализировалась с установкой на ожидание избытка предложения. Буквально: если ОПЕК+ увеличивает добычу, значит, будет избыток предложения, а если не увеличивает, значит, боится избытка предложения, который неизбежно будет. В 2025 году к этому стабильно негативному фону, давящему на нефтяные котировки, добавился шлейф от ожиданий последствий торговой войны, развязанной США. Взаимосвязь простая: если рост мировой экономики замедляется по сравнению с прогнозами, значит, рост потребления энергоносителей тоже замедляется, что поднимает вероятность избытка предложения", - продолжил экономист.

"Китай, как известно, крупнейший мировой драйвер энергетических рынков – и газового, и нефтяного (откуда все опасения МЭА). Как только Дональд Трамп начал торговое противостояние с Китаем, а также Европой и практически со всеми странами мира, на прогнозы стали воздействовать ожидания негативных последствий торговых конфликтов. Снижение товарооборота влечет за собой снижение грузовых и пассажирских перевозок, из-за чего сокращается потребление нефтепродуктов – так и не сбывшиеся прогнозы об избытке предложения актуализируются. В середине года эти настроения дали сбой, поскольку США все откладывали повышение пошлин против китайских товаров – но сейчас идут новости о пошлинах сразу в 500%, что не может не усилить ожидания негативного сценария", - отметил Александр Фролов.

"В дополнение к этому МЭА выпустило свежий прогноз, что рост добычи за пределами ОПЕК+ будет продолжаться, причем высокими тепами. МЭА ждет, что в основном этот рост обеспечат США, хотя по американской статистике этого пока не заметно. Под давлением этих обстоятельств котировки стали снижаться, что наложилось на сезонный фактор, поскольку осенью традиционно потребляется меньше нефтепродуктов, чем летом", - заключил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.