В Иране озвучили одну из главных тем предстоящего Каспийского саммита

В Иране заявили, что приоритетной темой на предстоящем саммите по Каспийскому морю, который пройдет в столице страны, станет защита каспийских тюленей.

Приоритетной темой на предстоящем седьмом по счету Каспийском саммите, который в нынешнем году примет Тегеран, станет защита каспийских тюленей, заявила сегодня вице-президент и глава Департамента охраны окружающей среды Ирана Шина Ансари.

"В связи с недавними потерями вопросы охраны окружающей среды должны быть рассмотрены с особой тщательностью"

- Шина Ансари

Эколог подчеркнула острую необходимость уделять особое внимание сохранению этого вида, напомнив: недавняя совместная встреча с пятью прикаспийскими государствами была посвящена проблемам Каспийского моря, ее участники обсуждали снижение уровня воды в море, его загрязнение, разрушение среды обитания и сокращение численности водных организмов, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

План действий, разработанный в сотрудничестве с научными кругами и экспертами в этой области, послужит основой для дальнейших действий для защиты исчезающих видов в этом водном бассейне, особенно для сохранения каспийских тюленей, пояснила эколог.

Напомним, итогам 6-го Каспийского саммита, проходившего в туркменском Ашхабаде, главы государств пяти стран-участниц выступили с итоговым заявлением и договорились провести следующую встречу в Тегеране.