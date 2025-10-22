Срединный коридор сокращает время поставок с 45 до 18 дней – Абдулкадир Уралоглу

Глава Минтранса Турции указал на важное значение Срединного коридора для глобальных грузоперевозок, а также железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая связала Европу и Азию.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на форуме KGK 5-я Глобальная Медиа-встреча в Аланье рассказал о значении железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс, передает с медиафорума корреспондент "Вестника Кавказа".

Министр поведал о развитии внутренней транспортной инфраструктуры в Турции, а также о проектах, которые усиливают международные коридоры и связи.

"Благодаря железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и Marmaray мы обеспечили непрерывное железнодорожное сообщение из Азии в Европу по Срединному коридору. С помощью железной дороги Баку-Тбилиси-Карс груз из Китая может быстро добираться в Европу через Мраморное море"

– Уралоглу

Также министр сообщил, что Срединный коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), сокращает время доставки между двумя континентами с 45 дней морским путем до 18 дней через Турцию.

"Этот маршрут в два раза быстрее морского и в четыре раза экономичнее авиационного. Это позволило построить систему, которая станет главной торговой артерией стоимостью $75 млрд. Срединный коридор, объединяющий 21 страну с пропускной способностью более 20 млн тонн грузов в год, принесет прямую экономическую пользу Турции примерно в $3 млрд"

– Уралоглу

Турция приступила также к работам по железнодорожной линии Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу, она обеспечит соединение дороги Зангезур и усилит Срединный коридор, продолжил он.

"Эта линия важна не только для Турции, но и для всего Южного Кавказа и Евразии"

– Уралоглу

По словам турецкого министра, открытие Зангезурского коридора, который через территорию Армении соединит основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, повысит эффективность международного торгового пути от Китая до Европы, вплоть до Великобритании.