Школы Карачаево-Черкесии получат сотни тысяч новых учебников

Карачаево-Черкесия закупила крупную партию учебников и планирует в ближайшее время распространить их по всем школам республики, чтобы обеспечить учеников современными учебными пособиями, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.
"С этой целью мы уже приобрели почти 93 тыс учебников для 2, 3 и 8 классов, а также единую линейку учебников истории России и Всеобщей истории для 5-7 классов"
- Рашид Темрезов
Задача, стоящая перед властями региона - обеспечить учебной литературой общеобразовательные организации в полном объеме, для чего в наступающем учебном году в школьные библиотеки КЧР поступят еще более 298 тыс учебников, добавил глава региона.
Новые учебники помогут ребятам получать знания современного уровня, а для педагогов станут отличным подспорьем в организации учебного процесса, выразил уверенность Рашид Темрезов.