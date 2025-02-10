Школы Карачаево-Черкесии получат сотни тысяч новых учебников

К началу нового учебного года в школы Карачаево-Черкесии будет выдана огромная партия новых учебных пособий – более 400 тысяч, полностью обновится линейка учебников по истории.

Карачаево-Черкесия закупила крупную партию учебников и планирует в ближайшее время распространить их по всем школам республики, чтобы обеспечить учеников современными учебными пособиями, которые соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

"С этой целью мы уже приобрели почти 93 тыс учебников для 2, 3 и 8 классов, а также единую линейку учебников истории России и Всеобщей истории для 5-7 классов"

- Рашид Темрезов

Задача, стоящая перед властями региона - обеспечить учебной литературой общеобразовательные организации в полном объеме, для чего в наступающем учебном году в школьные библиотеки КЧР поступят еще более 298 тыс учебников, добавил глава региона.

Новые учебники помогут ребятам получать знания современного уровня, а для педагогов станут отличным подспорьем в организации учебного процесса, выразил уверенность Рашид Темрезов.