Вестник Кавказа

Новые осетинские учебники проверит федеральная экспертиза

Новые осетинские учебники проверит федеральная экспертиза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии подготовили новые учебники для изучения в школах осетинского языка и литературы, но чтобы включить их в федеральный перечень, они должны пройти соответствующую экспертизу.

Новые учебники по осетинскому языку и литературе ждет федеральная экспертиза в Москве, сообщила министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова.

Статус учебников новые пособия получат только после того, как после тщательной проверки эксперты включат и их, и их издания в федеральный перечень учебников, отметила министр, передает "АиФ-Ставрополье".

Первая партия пособий, 11 из 18, уже готовы к отправке на экспертизу – это пособия по осетинскому языку и чтению для младшеклассников, а также учебники по осетинскому языку для основного общего и среднего образования.

Оставшиеся 7 учебных пособий планируют отправить столичным экспертам до конца апреля, добавила министр.

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