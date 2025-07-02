Шавкат Мирзиеев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня провел в Туркменбаши встречу с Национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня по прибытии в Туркменбаши был принят председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщили в пресс-службе главы государства.

Узбекский лидер поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с проведением на высоком уровне третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, особо отметив: в повестку форума были включены очень важные вопросы, имеющие огромное значение для устойчивого развития всего региона, передает официальный сайт президента Узбекистана.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений в свете договоренностей, достигнутых на встрече в городе Самарканде в апреле этого года.

Также лидеры двух стран отметили нарастающую динамику многопланового сотрудничества, основанного на принципах дружбы, взаимного доверия и учета общих интересов, в том числе - кооперации в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского и водного хозяйства и других отраслях экономики.

Также Мирзиеев и Бердымухамедов обменялись мнениями по повестке Конференции ООН и запланированной этой осенью в Ташкенте седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.