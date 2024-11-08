Минводы и Великий Устюг соединит зимний туристический поезд

У жителей Юга России нынешней зимой появится прекрасная возможность побывать в гостях у настоящего Деда Мороза, который живет в Великом Устюге в Вологодской области – туда начнет ходить туристический поезд "Зимняя сказка".

Туристический поезд "Зимняя сказка" в вологодский Великий Устюг нынешней зимой расширит свою географию на Юг России и начнет ходить в Вологодскую область из Ставропольского края.

"Отправиться в гости к Деду Морозу на нашем популярном турпоезде "Зимняя сказка" теперь можно не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из южных регионов: Ставропольского края, Краснодарского края и Ростовской области"

- пресс-служба РЖД

Первый поезд из ставропольского города Минеральные Воды отправится 7 декабря, всего он совершит 4 рейса 15, 23 декабря и 2 января – по пути он соберет туристов из Краснодара и Ростова-на-Дону, и это будет настоящее зимнее путешествие длиной в 7 дней и 6 ночей, передает ТАСС.

Самая интересная программа ждет туристов в Великом Устюге: это прогулка по Тропе сказок, посещение Дома моды Деда Мороза и его "Лаборатории чудес", и конечно, личная встреча с самим волшебником.

Также они смогут заглянуть на тематические ярмарки и пройтись по старинным улицам города, говорится в сообщении пресс-службы.