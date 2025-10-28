Лейла, Арзу и Алена Алиевы посетили соревнования по мини-футболу среди воспитанников детдомов

Турнир по мини-футболу среди воспитанников детдомов прошел в Азербайджане. Его посетили Лейла, Арзу и Алена Алиевы.

В Азербайджане прошел очередной турнир по мини-футболу "Кубок дружбы", в котором участвуют воспитанники детских домов.

В состязании приняли участие команды мальчиков и девочек 10-11 и 12-13 лет, воспитывающихся в детских домах. Цель соревнований – поддержка физического и психологического развития детей, укрепление командного духа, их уверенности в себе и социальных навыков.

За соревнованием наблюдали и вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева и Алена Алиева.

Турнир был организован Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана. В нем соревновались команды детских домов номер 1, 2, 3 Баку и детского дома номер 4 города Гянджа. Они действуют при Агентстве социальных услуг и называются "Шахинляр", "Бирлик", "Зафар" и "Кяпаз".

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева болели за все команды, общались с детьми, были сделаны фото на память. Они пожелали участникам турнира успехов, еще раз обратили внимание на важность проведения подобных мероприятий в будущем, в более масштабном формате и на регулярной основе.

Команды-победители получили дипломы, медали и кубки. Коллективы, вышедшие на второе и третье места, также были награждены медалями и дипломами.

Напомним, что турнир по мини-футболу "Кубок дружбы" впервые прошел в мае 2025 года.