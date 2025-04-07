Коммунальные объекты и сети СКФО приведут в порядок

Власти выделят из бюджета почти 100 миллиардов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в СКФО до 2030 года, все регионы округа уже утвердили комплексные планы.

Коммунальные объекты и сети в республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2030 года пройдут глубокую модернизацию, такие программы уже работают в Дагестане и Северной Осетии, сообщил на КИФ-2025 в Минводах замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

"До 2030 года на модернизацию коммунальной инфраструктуры в СКФО из федерального бюджета будет направлено 91,3 млрд рублей. Есть поручение президента РФ по направлению в отрасль 4,5 трлн рублей из различных источников"

- Алексей Ересько

Минстрой РФ заключил со всеми субъектами РФ, в том числе в СКФО, меморандумы по наполнению средствами, региональные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры заработали с 2023 года, с этого года запланирован старт еще 105 мероприятий, отметил Ересько, передает ТАСС.

Все регионы СКФО уже утвердили комплексные планы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года, они включают более 1700 мероприятий на 566 объектах и более 20 тыс км сетей.

В СКФО в замене нуждаются 34% коммунальных сетей, из-за ветхости которых потери в водоснабжении по округу составляют 34%, в теплоснабжении - 11,8%, заключил Алексей Ересько.