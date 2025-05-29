Кобахидзе назвал неприемлемым ультиматум в связи с евроинтеграцией

Грузия неприемлет ультиматум, который предлагает стране выбирать межд европейской интеграцией и традиционными ценностями, заявил Кобазихидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Европейский союз не должен ставить Тбилиси ультиматумы.

"Конечно, для нас неприемлемы такие ультиматумы, когда по одну сторону ставят традиционные ценности, семейные ценности, интересы несовершеннолетних, а по другую — евроинтеграцию"

– Кобахидзе

Он добавил, что это нездоровая дилемма: отказ от традиционных ценностей или отказ от ЕС, и грузинское руководство не считает, что с населением стоить говорить такими дилеммами.

Законы "об иноагентах" и "О защите семейных ценностей" должны оставаться в силе в Грузии, подчеркнул премьер.