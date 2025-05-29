Вестник Кавказа

Кобахидзе назвал неприемлемым ультиматум в связи с евроинтеграцией

Ираклий Кобахидзе
© Фото: Сайт правительства Грузии
Грузия неприемлет ультиматум, который предлагает стране выбирать межд европейской интеграцией и традиционными ценностями, заявил Кобазихидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Европейский союз не должен ставить Тбилиси ультиматумы.

"Конечно, для нас неприемлемы такие ультиматумы, когда по одну сторону ставят традиционные ценности, семейные ценности, интересы несовершеннолетних, а по другую — евроинтеграцию"

– Кобахидзе

Он добавил, что это нездоровая дилемма: отказ от традиционных ценностей или отказ от ЕС, и грузинское руководство  не считает, что с населением стоить говорить такими дилеммами.

Законы "об иноагентах" и "О защите семейных ценностей" должны оставаться в силе в Грузии, подчеркнул премьер.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1260 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.