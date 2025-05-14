Нацеленность на евроинтеграцию подтвердил премьер Грузии

Ираклий Кобахидзе сообщил, что Грузия по-прежнему нацелена на членство в ЕС. При этом он отметил, что республика не поступится своим суверенитетом.

Грузия твердо придерживается курса на интеграцию в Евросоюз. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, выступая 29 мая на Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

При этом он предупредил, что власти Грузии не собираются поступиться достоинством и идентичностью ради политической выгоды.

"Наша приверженность европейской интеграции остается твердой, но мы не поступимся своими достоинством и суверенитетом. Для нас неприемлемы двойные стандарты, и мы не обменяем нашу идентичность на политическую благосклонность"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, в конце ноября прошлого года руководство Грузии сообщило, что приняло решение отложить до 2028 года старт переговоров о вступлении в Евросоюз.