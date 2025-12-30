Иранский сухогруз потерпел бедствие в Каспийском море

Спасательные береговые службы Туркменистана провели операцию по спасению людей с иранского сухогруза Rona, который потерпел бедствие на Каспии.

Сотрудники туркменских береговых служб спасли 14 человек с иранского сухогруза Rona, потерпевшего крушение у побережья Каспийского моря. Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

"14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана в Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona. Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей"

– МИД Туркменистана

В сообщении уточнили, что все 14 человек, находящихся на судне, были спасены, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Спасенные оказались гражданами Ирана и Индии, также добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что сейчас Ашхабад проводит все соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами.