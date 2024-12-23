Ингушетия направит почти 80 млн рублей на модернизацию ЖКХ

Около 80 млн рублей направят власти Ингушетии на модернизацию ЖКХ.

Власти Ингушетии направят почти 80 млн рублей на обновление системы ЖКХ в республике, заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Новые средства позволят нам продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры"

– Махмуд-Али Калиматов

Как отметил Калиматов, в рамках федеральной программы в Ингушетии удалось обновить систему водоснабжения, а также снизить аварийность. Специалисты устранили почти 3 тыс аварий.

Местные власти сообщают, что средства пойдут в том числе на поддержание водоснабжения, а также на технологическую модернизацию коммунальной отрасли.