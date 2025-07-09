Форум Таргим-2025 стартует в Ингушетии 1 августа

Всероссийский молодежный образовательный форум Таргим-2025 пройдет в Ингушетии в начале августа. На него соберется перспективная молодежь из 54 российских регионов.

Ингушетия в скором времени станет местом сбора активной молодежи со всей России – к Всероссийскому молодежному образовательному форуму "Таргим-2025" присоединятся жители 54 регионов РФ, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, мероприятие состоится в срок с 1 по 5 августа.

"Это традиционный и один из ключевых молодежных форумов Северного Кавказа, который объединит перспективных молодых людей из 54 регионов России: активистов, предпринимателей, студентов, IT-специалистов и волонтеров"

– Калиматов

Глава Ингушетии пояснил, что в общей сложности на форум было подано более чем 900 заявок, в прошлом году их было примерно 800. Все заявки прошли конкурсный отбор, по его итогам участие в форуме примут 160 человек, причем половина – из Ингушетии.

Организаторы форума приготовили насыщенную программу. В нее входят лекции у башен, походы пешком, восхождение на Столовую Гору, прохождение обучения в Академии цифрового развития, которая действует в Магасе. Особые мероприятия приготовили пожарно-спасательный колледж, поисковые отряды и патриотические движения.

Кроме собственно образовательной программы, предусмотрены также интеллектуальные игры, спортивные соревнования, экскурсии и творческие конкурсы.

По наработкам участников форума могут быть созданы новые проекты на региональном и федеральном уровнях. В рамках форума состоится грантовый конкурс, победители которого получат до 500 тыс рублей.