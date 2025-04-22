Гурбангулы Бердымухамедов прилетел в Азербайджан

В Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева прибыл с визитом председатель Халк Маслахаты - верхней палаты Милли Генгеша (парламента страны) Гурбангулы Бердымухамедов.

Сегодня утром в международном аэропорту Гейдар Алиев столицы Азербайджана Баку приземлился самолет председателя верхней палаты Милли Генгеша (парламента Туркменистана), экс-президента страны Гурбангулы Бердымухамедова – национальный лидер туркменского народа прибыл в страну по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

На летном поле в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, а встречали его первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица, передает АЗЕРТАДЖ.

Ранее мы писали о том, что в рамках визита туркменского лидера Азербайджан и Туркменистан планируют обсудить двусторонние отношения, а визит председателя Халк Маслахаты будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами.