Вестник Кавказа

Бердымухамедов совершит визит в Азербайджан

Бердымухамедов совершит визит в Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гурбангулы Бердымухамедов приедет в Азербайджан в июле. В рамках визита будут обсуждаться двусторонние отношения.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершит визит в Азербайджан.

Уточняется, что поездка состоится 16 июля. В рамках визита Бердымухамедова состоится обсуждение двусторонних отношений.

В мае текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил председателя Халк Маслахаты республики в Баку.

Он выразил уверенность, что визит Бердымухамедова будет способствовать укреплению сотрудничества между странами.

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