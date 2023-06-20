Гурбангулы Бердымухамедов приедет в Азербайджан в июле. В рамках визита будут обсуждаться двусторонние отношения.
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершит визит в Азербайджан.
Уточняется, что поездка состоится 16 июля. В рамках визита Бердымухамедова состоится обсуждение двусторонних отношений.
В мае текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил председателя Халк Маслахаты республики в Баку.
Он выразил уверенность, что визит Бердымухамедова будет способствовать укреплению сотрудничества между странами.