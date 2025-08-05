Блестящая игра дебютанта принесла "сухую" победу "Краснодару"

Накануне в матче со столичным "Динамо" кубанский футбольный клуб "Краснодар" одержал разгромную "сухую" победу благодаря дублю 18-летнего дебютанта Казбека Мукаилова – 4:0.

Даже родные стены не помогли – накануне в домашнем матче второго тура "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России по футболу московское "Динамо" на своем поле разгромно проиграло кубанскому футбольному клубу "Краснодар" со счетом 0:4.

Счет открыл 18-летний дебютант "Краснодара" Казбек Мукаилов, а уже на 34-й минуте Густаво дос Сантос удвоил преимущество гостей - 2:0, передает РБК.

Третий гол в ворота соперника на 44-й минуте матча снова забил Мукаилов, а на 87-й минуте Эдуард Сперцян поставил финальную точку в матче - 4:0.

Это не только знаковая, но и самая разгромная гостевая победа "Краснодара" над "Динамо" – это случилось впервые с весны 2016 года. Справиться с "Краснодаром" москвичи пытаются на протяжении пяти последних матчей, с мая 2024 года.