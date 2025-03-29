Баку предлагает странам ЦА вместе спасать Каспий

Азербайджан выступает за сотрудничество с прикаспийскими странами по вопросу обмеления Каспия. Баку предлагает провести саммит для решения проблемы.

Баку выступает за сотрудничество со странами Центральной Азии для борьбы с обмелением Каспия. Об этом заявил министр экологии и президент СОР29 Азербайджана Мухтар Бабаев.

"Хотя ситуацию нельзя быстро обратить вспять, необходимы скоординированные действия, особенно меры по защите биоразнообразия и увеличению притока воды из ключевых рек, таких как Кура, Урал, Терек, Самур и Волга"

– Мухтар Бабаев

По словам Бабаева, обмеление Каспия является одной из главных региональных проблем. Уровень воды в море достиг рекордно низкого уровня за 200 лет, но ожидается и дальнейшее обмеление в течение 15-20 лет.

Баку, по словам Бабаева, предлагает провести саммит прикаспийских для поиска путей выхода из кризиса, передает The Times of Central Asia.

В рамках саммита стороны могут обсудить развитие технологий, помогающих в борьбе с климатом. Например, применение ИИ для прогнозирования и моделирования изменений.

Напомним, что обмеление Каспия привело к снижению объема грузоперевозок в азербайджанских портах Курык и Туркменбаши.