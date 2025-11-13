Азербайджан готовится к матчу с Францией

Сборная Азербайджана по футболу проведет заключительный матч квалификации ЧМ-2026 с командой Франции. Игра пройдет в Баку завтра вечером.

Уже завтра, 16 ноября, в Баку состоится матч квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Азербайджана и Франции. Встреча 6-го тура группы D пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по местному времени (20:00 мск).

Игру французской сборной прибыли в азербайджанскую столицу накануне.

Встречу рассудит бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом.

Турнирная таблица

После пяти туров группу D возглавляет Франция, в активе которой 13 очков. Вторую строчку занимает с 7 очками Исландия. Идущая третьей Украина имеет такое же количество очков, однако она уступает исландцам по дополнительным показателям. Замыкает квартет с 1 очком Азербайджан.

В прошлом туре Азербайджан уступил дома Исландии (0:2), а Франция одержала крупную победу над Украиной (4:0).