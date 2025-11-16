Кто такой Николас Мадуро: жена, где находится, сколько у власти, в чем обвиняют?

В ходе военной операции, сопровождающейся авиаударами по объектам на территории Венесуэлы, президент Николас Мадуро с женой Силией Флорес были насильственно вывезены иностранными войсками и доставлены для суда в другую страну. Этот день стал кульминацией многолетнего противостояния между США и правительством Венесуэлы.

Кто такой Николас Мадуро, сколько лет он у власти и как к ней пришел, кто такая Силия Флорес, как их захватили США и что будет дальше, где Николас Мадуро сейчас и в чем его обвиняют?

Кто такой Николас Мадуро?

Николас Мадуро Морос был рожден в семье профсоюзного деятеля 23 ноября 1962 года в Каракасе. Учился он в каракасской средней школе, однако об успешном окончании учебы нет никаких записей. Его формирование как начинающего политика происходило в левой среде: в молодости он примкнул к марксистской Социалистической лиге, а в 1986 году прошел политическую подготовку на Кубе. Вернувшись в Каракас, он служил водителем автобуса и в начале 1990-х основал профсоюз транспортников.

Переломным моментом для Мадуро стала встреча с Уго Чавесом. Мадуро стал активным участником его Боливарианского движения и сыграл ключевую роль в кампании за освобождение Чавеса из тюрьмы после неудачного переворота 1992 года.

Как пришел к власти Николас Мадуро?

После победы Чавеса на выборах в 1998 году карьера Мадуро стремительно пошла вверх: он вошел в состав Учредительной ассамблеи, занимал пост главы МИД, а осенью 2012 года стал вице-президентом. Когда Чавес, будучи смертельно больным, в декабре 2012 года объявил Мадуро политическим преемником, судьба страны была предрешена. После смерти Чавеса в 2013 году Мадуро с минимальным перевесом одержал победу на президентских выборах. Мадуро пережил попытку покушения 6,5 лет назад.

Сколько лет Николас Мадуро у власти?

Николас Мадуро находился у власти в качестве президента Венесуэлы 12 лет, 8 месяцев и 15 дней - с 19 апреля 2013 года по 3 января 2026 года.

Первый срок (2013–2018): избран на первые шесть лет в апреле 2013 года;

Второй срок (2019–2025): переизбран на выборах 2018 года, которые не все страны признали легитимными. Вступил в должность 10 января 2019 года;

Третий срок (с 2025 года): провозглашен победителем выборов в июле 2024 года и вступил в должность 10 января 2025 года для нового шестилетнего срока. Его правление было прервано захватом до завершения этого срока.

Кто такая Силия Флорес?

Силия Адела Флорес, родившаяся 15 октября 1956 года, не просто первая леди. Она юрист по образованию и влиятельный политик, сделавшая собственную карьеру в рядах чавизма. Ее политическая звезда взошла в 1992 году, когда она возглавила юридическую команду, защищавшую Уго Чавеса. Именно в этой среде она познакомилась с Николаcом Мадуро. После прихода Чавеса к власти Флорес избрали в Нацассамблею, а в 2006 году - первой женщиной-спикером парламента Венесуэлы. Позже Чавес назначил ее на пост генпрокурора.

Вышедшая замуж за Мадуро в 2013 году после нескольких десятилетий отношений, Флорес, которую называют "первой боевой подругой", часто работала за кулисами, но оставалась ключевой фигурой в ближайшем окружении президента. Ее обвиняли в кумовстве, а двое ее племянников были осуждены в США в 2017 году за контрабанду кокаина. Это дело также привлекло внимание тех, кто занимался поиском предполагаемых связей между окружением семьи и наркотрафиком в США. У Силии Флорес есть трое детей от предыдущего брака.

Где Николас Мадуро сейчас?

На момент 5 января 2026 года, Николас Мадуро находится в США, где ожидает суда. Он и его жена содержатся в следственном изоляторе в Бруклине, Нью-Йорк. Мадуро и Флорес должны впервые предстать перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке для предъявления обвинений 5 января, в 20:00 по московскому времени (12:00 по Нью-Йорку). В тот же день ожидается экстренное заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

Как захватили Мадуро и что будет дальше?

Рано утром 3 января 2026 года американские силы специального назначения нанесли удары по объектам в Каракасе и провели рейд на военной базе Фуэрте-Тьюна. Мадуро и Флорес были захвачены, доставлены вертолетом на десантный корабль USS Iwo Jima, а затем переправлены в Нью-Йорк.

И.о. президента была объявлена вице-президент Делси Родригес, которая осудила агрессию и потребовала возвращения Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди официально объявила о выдвижении обвинений.

Ожидается, что на первом слушании в федеральном суде Манхэттена защита будет оспаривать законность ареста, ссылаясь на иммунитет действующего главы государства по международному праву. Однако США не признают Мадуро легитимным главой государства, что может свести этот аргумент на нет. В случае признания виновными по самым серьезным статьям им грозит пожизненное заключение.

В чем обвиняют Николаса Мадуро в США?

Обвинения, выдвинутые Окружным судом Южного округа Нью-Йорка, основаны на расширенном обвинительном акте от 25 декабря 2025 года, который был рассекречен 3 января 2026 года:

Заговор с целью наркотерроризма - совместные действия с целью использования наркоторговли для финансирования террористической деятельности и угрозы США. Наказание - пожизненное заключение;

Заговор с целью ввоза наркотических веществ - организация и управление многолетней схемой по поставке тысяч тонн кокаина из Венесуэлы на территорию США. Наказание - пожизненное заключение;

Владение пулеметами и взрывными устройствами - незаконное хранение и использование оружия в интересах наркосиндиката. Наказание - до 30 лет заключения;

Заговор с целью владения оружием - сговор для приобретения и использования указанного оружия. Наказание - до 20 лет заключения.

Обвинения совпадают с теми, что были предъявлены Мадуро в федеральном суде Манхэттена еще в 2020 году, во время первого срока президента США Дональда Трампа.

Ядро обвинения составляет утверждение, что за более 25 лет Мадуро и его соратники сознательно превратили Венесуэлу в "наркогосударство", поставив его институты на службу картелям. Власти США заявляют, что через страну ежегодно проходило 200-250 тонн кокаина, а для его транспортировки использовались государственные компании (включая PDVSA), дипломатические паспорта и даже президентские ангары в аэропорту Майкетия. Мадуро лично обвиняется в продаже дипломатических паспортов наркоторговцам и организации "дипломатических рейсов" для отмывания денег.

Силии Флорес инкриминируется получение сотен тысяч долларов в виде взяток в 2007 году за организацию встречи между наркобароном и главой антинаркотического ведомства Венесуэлы. Также ее обвиняют в организации похищений, избиений и убийств в отношении тех, кто мешал наркобизнесу или был должен деньги. Вместе с ними обвиняются сын Мадуро Николас, действующий глава МВД Диосдадо Кабельо и предполагаемый лидер преступной группировки "Трен де Арагуа" Эктор Герреро Флорес.