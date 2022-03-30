Брюс Уиллис: роли, болезнь, семья

Александр Клемент

Имя Брюса Уиллиса давно стало символом целой эпохи в кино. Для миллионов зрителей он навсегда останется бесстрашным Джоном Макклейном из «Крепкого орешка», харизматичным боксером Бутчем из «Криминального чтива», психологом Малкольмом Кроу из «Шестого чувства» и одним из самых узнаваемых актеров Голливуда конца XX и начала XXI века.

История Брюса Уиллиса вызывает не только восхищение его карьерой, но и глубокое сочувствие. Последние несколько лет он ведет тяжелую борьбу с редким нейродегенеративным заболеванием, а его семья стала примером удивительной сплоченности, любви и достоинства.

Болезнь, которая заставила уйти из кино

Весной 2022 года семья актера сообщила, что у него диагностирована афазия - нарушение речи и способности понимать язык. Именно из-за этого Брюс завершил актерскую карьеру. Позже врачи уточнили диагноз: фронтотемпоральная деменция. Она отличается от более известной болезни Альцгеймера. При Альцгеймере обычно раньше всего страдает память, а при фронтотемпоральной деменции поражаются лобные и височные доли мозга, отвечающие за речь, поведение, эмоции, принятие решений и социальное взаимодействие.

У Брюса Уиллиса такая форма заболевания, которая в первую очередь затрагивает язык и коммуникацию. Его жена Эмма Хеминг говорит, что распространенное мнение о том, будто Брюс «ничего не помнит», не соответствует действительности. По ее словам, память у него сохранена значительно лучше, чем многие предполагают, и он продолжает узнавать своих близких.

Однако заболевание прогрессирует. Речь дается Уиллису все труднее, а общение происходит уже иначе, чем раньше. Иногда близкие видят прежнего Брюса - его улыбку, фирменный смех, знакомый взгляд. Но эти моменты становятся все более редкими.

Семья, которая осталась единым целым

История семьи Брюса Уиллиса заслуживает отдельного внимания.

С 1987 по 2000 год он был женат на Деми Мур. У них три дочери: Румер, Скаут и Таллула. После развода бывшие супруги сумели сохранить редкие для Голливуда отношения. Позднее Брюс женился на Эмме Хемминг, в браке с которой родились еще две дочери-Мейбел и Эвелин.

Когда стало известно о диагнозе актера, все члены семьи объединились. В заявлениях, фотографиях и интервью видно, что между Деми Мур, Эммой Хеминг и детьми нет разделения. Они говорят о себе как об одной большой семье.

Деми Мур регулярно навещает Брюса и считает это естественным проявлением любви и уважения к человеку, с которым прожила значительную часть жизни. Она подчеркивает, что развод не разрушил фундамент семьи. Эта история стала для многих примером того, что после развода возможно сохранить человеческое тепло и поддержку. В одном из интервью Мур сказала: «Мы всегда будем семьей, просто в другой форме».

Особенно тяжело приходится детям актера. Старшие дочери регулярно публикуют семейные фотографии и говорят о необходимости проводить время с отцом. Они стараются сохранять привычные семейные традиции и создавать для него атмосферу любви и безопасности.

Младшие дочери, которые растут рядом с больным отцом, сталкиваются с непростыми переживаниями. Эмма Хеминг признавалась, что дети тяжело переживают пропущенные Уиллисом семейные моменты.

При этом семья сознательно не скрывает диагноз от детей и считает открытость лучшим способом справляться с болезнью.

Почему Брюс Уиллис стал легендой Голливуда?

До появления Уиллиса герой боевика обычно выглядел как непобедимый супермен. Брюс изменил этот образ. Его Джон Макклейн в «Крепком орешке» был обычным человеком: уставшим, раненым, испуганным, но упорно продолжающим борьбу. Именно поэтому зрители поверили ему.

Уиллис сумел соединить мужественность, самоиронию и человеческую уязвимость. Эта формула оказалась настолько успешной, что повлияла на целое поколение актеров и сценаристов. Брюс Уиллис одинаково убедительно играл в боевиках, фантастике, комедиях и психологических драмах. Немногие актеры сумели оставить такой широкий след сразу в нескольких жанрах.

Наследие

Брюс Уиллис уже не появляется на экране. Его борьба с болезнью напоминает миру о хрупкости человеческой жизни и о том, что даже самые сильные люди могут столкнуться с испытаниями, которые невозможно победить силой воли.

Но его наследие давно вышло за пределы Голливуда. Миллионы зрителей продолжают пересматривать его фильмы, цитировать его героев и вспоминать актера, который сумел стать символом мужества без пафоса.

Возможно, именно сейчас становится особенно заметно, что главное достижение Брюса Уиллиса не только десятки культовых ролей. Это еще и семья, которая в самый трудный период его жизни показала редкий пример любви, верности и человеческого достоинства.