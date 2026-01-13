Вестник Кавказа

В Агдеринском районе Азербайджана восстановили 45 частных домов

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Село Хейвалы в Агдеринском районе АР преображается: восстановлено 45 частных домов, построены объекты социальной инфраструктуры, а также коммунальные сети.

В селе Хейвалы, которое расположено в Агдеринском районе Азербайджана, восстановлены 45 домов, сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах. 

Масштабные восстановительные работы затронули не только сферу жилья. Также в селе выполнены работы по восстановлению объектов социальной, а также коммунальной инфраструктуры. В частности, проведены электросети, обустроены трансформаторы, запущен газопровод. 

Как отметили в ведомстве, потребности жителей в воде покрывает резервуар объемом 60 кубометров. Также стартовали работы по строительству водопровода. 

Работы по обустройству дорожной сети также принесли плоды: созданы 4,5 км дорог. В рамках благоустройства разбит парк. 

Согласно планам властей, в следующем году будут готовы еще 50 новых домов.

