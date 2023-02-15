Южная Корея готова принять на работу специалистов из Ферганы

Власти Южной Кореи уже фактически трудоустроили выпускников курсов в Фергане – власти страны выделят им прямые визы после завершения курсов подготовки, говорится в сообщении Hyundai Heavy Industries.

Судостроители Южной Кореи высоко оценили уровень подготовки молодых специалистов колледжей Ферганы - 104 их выпускника при поддержке KOICA и Hyundai Heavy Industries смогут трудоустроиться по прямым визам в Южной Корее.

Для работы на престижных предприятиях Южной Кореи молодежи хватило двух месяцев теории и месяца практики, чтобы поработать на верфях южнокорейского Ульсана, передает Podrobno.uz.

Выпускникам колледжа уже вручили сертификаты, лучшие из них получили грамоты от Hyundai Heavy Industries.

Впрочем, для лучших из них обучение не заканчивается – они продолжат его за рубежом, сообщили организаторы.