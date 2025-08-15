Путин поделился итогами встречи на Аляске с Лукашенко, Токаевым и Мирзиеевым

Президент РФ Владимир Путин сегодня побеседовал по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко, рассказав ему об итогах переговоров с лидером США Дональдом Трампом, прошедшим в столице американского штата Аляска Анкоридже, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларуси Александром Лукашенко. Владимир Путин информировал об итогах переговоров с президентом США в Анкоридже. Александр Лукашенко приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и, в свою очередь, рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом"
- Кремль
Об итогах российско-американской встречи на Аляске что называется "из первых уст" от российского лидера узнал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого Владимир Путин дал оценку итогов российско-американской встречи в верхах на Аляске"
- пресс-служба Кремля
Лидеры стран также обсудили актуальные вопросы повестки дня российско-казахстанского сотрудничества, включая ход реализации совместных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.
Также президент России по телефону проинформировал об основных результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
"Президент России проинформировал лидера нашей страны об основных результатах российско-американского саммита, прошедшего 15 августа в городе Анкоридже"
- пресс-служба президента Узбекистана
Стороны также обсудили вопросы принятия скоординированных мер, направленных на сохранение текущей динамики торгово-экономического сотрудничества и ускорение реализации приоритетных проектов кооперации предприятий Узбекистана и России, подчеркнув важность продолжения активных контактов и обменов на всех уровнях, добавили в пресс-службе узбекского лидера.