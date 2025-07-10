Премьер-министр Грузии и президент Армении обсудили Южный Кавказ

В Туркменбаши состоялась встреча премьера Грузии и президента Армении. Они обсудили стратегическое партнерство и ситуацию на Южном Кавказе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Армении Ваагном Хачатряном в Туркменбаши, рассказали в администрации грузинского правительства.

Политики обсудили стратегическое партнерство и существующее сотрудничество в различных сферах между странами, а также процессы, происходящие на Южном Кавказе в целом. Они подчеркнули важность обеспечения мира и стабильности в регионе.

Ираклий Кобахидзе еще раз отметил, что завершение переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией – важный шаг в направлении установления стабильности в регионе.

Он также заявил о готовности Тбилиси содействовать диалогу и вносить вклад в установление прочного мира на Южном Кавказе.