Ираклий Кобахидзе принял главу МВД Армении

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня принял министра внутренних дел Армении Арпине Саркисян, прибившую в Тбилиси с двухдневным рабочим визитом – темой их беседы стали сотрудничество и отношения между двумя странами.

Находящаяся с рабочим визитом в Тбилиси министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян провела встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщили в МВД Армении.

Участники встречи, в которой также участвовал глава МВД Грузии Гела Геладзе, обсудили развитие добрососедских отношений между Арменией и Грузией и сотрудничество их правоохранительных органов, передает NEWS.am.

Особое внимание участники встречи уделили важности стабильного мира на Южном Кавказе, и в этом ключе Кобахидзе дал высокую оценку завершению переговоров о подписании мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, выразив надежду на его подписание уже в ближайшем будущем.

Грузинский лидер также заверил, что власти Грузии и в дальнейшем будут оказывать всяческое содействие для обеспечения мира и стабильности в регионе.