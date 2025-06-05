Вестник Кавказа

Соглашение о реадмиссии подписали главы МВД Грузии и Армении

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Армении прибыла с визитом в Тбилиси. В ходе поездки она провела встречу с грузинским коллегой, на которой они подписали соглашение о реадмиссии.

В понедельник, 21 июля, в Тбилиси прошла встреча глав МВД Грузии и Армении Гелы Галадзе и Арпине Саркисян.

Перед ее началом министры возложили венок к памятнику сотрудникам полиции, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.

В ходе беседы глава МВД Грузии отметил теплые и дружеские отношения между двумя странами и ведомствами.

Он отметил, что частые встречи способствуют развитию дружеских и партнерских отношений.

Галадзе также обратил внимание на то, что взаимодействие правоохранительных органов двух стран – важный инструмент для более эффективной борьбы с транснациональной преступностью.

В свою очередь, Саркисян подчеркнула, что республики Южного Кавказа связывает не только общая граница, но и многовековая дружба, крепкие культурные и стратегические связи, основанные на взаимном уважении между двумя народами.

На встрече обсуждались направления деятельности двух ведомств. Стороны также оформили соглашение о реадмиссии, которое позволит эффективнее управлять миграционными потоками. После этого министры провели личную встречу.

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