Вестник Кавказа

Памятную доску в честь Ягутила Мишиева установили в Дербенте

Памятную доску в честь Ягутила Мишиева установили в Дербенте
© Фото: СТМЭГИ
В Дербенте увековечили память уроженца Азербайджана, заслуженного учителя России Ягутила Мишиева.

Память заслуженного учителя России Ягутила Мишиева увековечили в Дербенте – на фасаде школы №11, директором которой он был на протяжении многих лет, была размещена мемориальная доска.

Решение об установке таблички в память о Ягутиле Мишиеве было вынесено в октябре собранием депутатов Дербента после того, как с соответствующим ходатайством к ним обратилась городская топонимическая комиссия. Свои рекомендации также дала республиканская комиссия при главе Дагестана по увековечиванию памяти выдающихся деятелей.

Ягутил Мишиев – выдающийся педагог, историк и публицист, автор ряда книг по истории Дербента. Он родился в 1927 году в селении Красная Слобода в Азербайджане. Вести преподавательскую деятельность Мишиев начал в 16 лет. Во время Великой Отечественной войны он помогал работе поселкового совета Губы. Окончил педагогический институт, став преподавателем физики и математики.

В 1950-х годах Мишиев переехал в Дербент. Там он сначала работал учителем математики, затем на протяжении 15 лет был директором одной из школ города. Кроме того, 16 лет Мишиев возглавлял Дербентский краеведческий музей. Он собрал ряд уникальных материалов, посвященных истории древнейшего города России, и посвятил ей несколько книг.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
785 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.