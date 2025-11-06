Памятную доску в честь Ягутила Мишиева установили в Дербенте

В Дербенте увековечили память уроженца Азербайджана, заслуженного учителя России Ягутила Мишиева.

Память заслуженного учителя России Ягутила Мишиева увековечили в Дербенте – на фасаде школы №11, директором которой он был на протяжении многих лет, была размещена мемориальная доска.

Решение об установке таблички в память о Ягутиле Мишиеве было вынесено в октябре собранием депутатов Дербента после того, как с соответствующим ходатайством к ним обратилась городская топонимическая комиссия. Свои рекомендации также дала республиканская комиссия при главе Дагестана по увековечиванию памяти выдающихся деятелей.

Ягутил Мишиев – выдающийся педагог, историк и публицист, автор ряда книг по истории Дербента. Он родился в 1927 году в селении Красная Слобода в Азербайджане. Вести преподавательскую деятельность Мишиев начал в 16 лет. Во время Великой Отечественной войны он помогал работе поселкового совета Губы. Окончил педагогический институт, став преподавателем физики и математики.

В 1950-х годах Мишиев переехал в Дербент. Там он сначала работал учителем математики, затем на протяжении 15 лет был директором одной из школ города. Кроме того, 16 лет Мишиев возглавлял Дербентский краеведческий музей. Он собрал ряд уникальных материалов, посвященных истории древнейшего города России, и посвятил ей несколько книг.