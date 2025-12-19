Отдых в Туапсе и Железноводске стал самым бюджетным в январе

В тройку самых экономных направлений для отдыха в январе 2026 года вошли Туапсе и Железноводск – цена за проживание в отелях этих городов колеблется в районе 3 тысяч рублей, дешевле лишь проживание в Оренбурге.

Курортные города Краснодарского и Ставропольского края вошли в тройку самых экономных направлений для отдыха в России в январе это Туапсе и Железноводск, говорится в сообщении российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

"Среди самых экономных направлений для отдыха в январе 2026 года на первом месте Оренбург, где средняя цена ночи проживания - 2 785 рублей. На втором месте Туапсе в Краснодарском крае, где средняя цена ночи - 2 994 рубля, а на третьем - курорт Железноводск, где ночь в среднем стоит 3 195 рублей"

- пресс-служба сервиса

А вот по времени пребывания туристов лидирует все же Железноводск - в среднем путешественники планируют провести в нем 7 ночей: это максимальное количество из представленной сервисом десятки лидеров, передает портал "Это Кавказ".

Еще один ставропольский курорт Кисловодск вошел в топ-10 популярных январских направлений для отдыха с детьми: российские семьи ездят сюда в на 6 ночей, а средняя стоимость отеля в сутки здесь составляет 4 970 рублей.