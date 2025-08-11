Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" проиграло в гостях "Пари НН"

матч между футбольными клубами
© Фото: соцсети футбольного клуба “Динамо“ Махачкала
"Пари НН" переиграл сегодня в родных стенах "Динамо" из Махачкалы. Победный мяч на счету хавбека Хуана Боселли.

В Саранске 18 августа прошел матч 5-го тура чемпионата России по футболу между "Пари НН" и махачкалинским "Динамо".

Счет открыл на 15-й минуте полузащитник хозяев Хуан Боселли. На 41-й минуте нападающий Олакунле Олусегун увеличил преимущество "Пари НН" до двух мячей.

После 5 туров махачкалинское "Динамо" занимает 10-ю строчку в турнирной таблице национального первенства, имея в своем активе 5 очков. "Пари НН" с 3 очками располагается на 14-й строчке. Победа над динамовцами стала первой для нижегородской команды в нынешнем чемпионате.

