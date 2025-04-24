Казахстан модернизирует ТПП на границе с тремя странами

В Казахстане стартовала масштабная модернизация пяти автомобильных таможенных пунктов пропуска на границе Казахстана с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном – она завершится до конца текущего 2025 года.

В Казахстане стартовали работы по модернизации автомобильных таможенных пунктов пропуска (ТПП) на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном, сообщили в правительстве страны.

Особое значение уделяется модернизации ТПП на границе с Китаем – здесь ведется работа по их оснащению интеллектуальными системами видеонаблюдения для мониторинга движения транспортных средств и грузов с момента въезда, маршрута следования и выезда из Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

"Это обеспечит увеличение грузопотока, улучшение сервиса и придаст новый импульс торгово-экономическим связям между Казахстаном и Китаем. На сегодня совместно с китайской стороной прорабатываются возможности введения круглосуточного режима работы пунктов пропуска"

- правительство Казахстана

Внедрение цифровизации, проводимое в сфере перевозок, обеспечит полный переход на безбумажный документооборот, подчеркнули в правительстве.

Ход работ по модернизации ТПП в ходе рабочей поездки проверил вице-премьер Роман Скляр – он осмотрел проводимые работы по улучшению и ускорению логистики. Об итогах поездки он доложил премьер-министру страны Олжасу Бектенову.