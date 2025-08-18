Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с Владимиром Путиным

Американский президент Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что США грозила бы опасность, если бы между ними не было понимания.

"У меня хорошие отношения с Путиным, и это хорошо. Две ядерные державы. Ладить друг с другом всегда хорошо, верно"

- Дональд Трамп

Он подчеркнул, что, если бы между ним и Владимиром Путиным не установилось понимание, США грозила бы опасность.

Напомним, что 15 августа на Аляске прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Сначала они переговорили "тет-а-тет" в салоне лимузина по пути из аэропорта, после саммит продолжился в формате "три на три" с участием помощников и глав внешнеполитических ведомств.

Обе стороны высоко оценили прошедшие переговоры. По их итогам президент США также получил приглашение посетить Россию. Он назвал это предложение "интересным".