Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
"У меня хорошие отношения с Путиным, и это хорошо. Две ядерные державы. Ладить друг с другом всегда хорошо, верно"
- Дональд Трамп
Он подчеркнул, что, если бы между ним и Владимиром Путиным не установилось понимание, США грозила бы опасность.
Напомним, что 15 августа на Аляске прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Сначала они переговорили "тет-а-тет" в салоне лимузина по пути из аэропорта, после саммит продолжился в формате "три на три" с участием помощников и глав внешнеполитических ведомств.
Обе стороны высоко оценили прошедшие переговоры. По их итогам президент США также получил приглашение посетить Россию. Он назвал это предложение "интересным".