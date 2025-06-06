Бушерская АЭС выработала для Ирана десятки миллионов киловатт электроэнергии

Иранские энергетики с начала работы Бушерской АЭС произвели на ней более 70 миллионов киловатт-часов электроэнергии, говорится в новых статистических данных компании.

С 2013 года по 20 марта 2025 года на Бушерской АЭС на юге Ирана произведено 72,4 млн киловатт-часов электроэнергии, говорится в статистике компании по производству и развитию атомной энергии Ирана.

АЭС стала не только мощным производителем так необходимого стране электричества, но и существенно улучшила экологию промышленного региона – благодаря использованию мирного атома, в стране был предотвращен выброс в окружающую среду 78,1 тыс т вредных газов и сэкономлено 19,3 тыс т природного газа и 118 млн баррелей сырой нефти, передает Trend.

И это – результат работы только одного, первого блока Бушерской АЭС, только за 10 лет работы на АЭС было выработано более 65 миллиардов киловатт-часов, сейчас на станции ведется строительство 2-го и 3-го блоков, каждый из которых будет производить по 1057 МВт электроэнергии, что позволит сэкономить 10 млн баррелей сырой нефти или 1,6 млрд кубометров газа и избавить окружающую среду от выброса 7 млн т вредных газов, говорится в сообщении.