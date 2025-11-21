Вестник Кавказа

Армения построила погранзаставы на въездах в Восточный Зангезур

На трех не работающих трансграничных дорогах в Азербайджан Служба национальной безопасности Армении построила пограничные заставы в ожидании разблокирования коммуникаций.

Армения готовится к разблокированию коммуникаций с Азербайджаном, которое начнется после подписания мирного договора Баку и Еревана и запуска Зангезурского коридора – сегодня в Сюникской области, на дорогах, ведущих в Восточно-Зангезурский экономический район АР, были открыты три пограничных заставы.

По данным Службы национальной безопасности Армении, все три погранзаставы построены на небольшом участке приграничной территории, к востоку от города Горис, рядом с одноименными селами:

  • "Корнидзор" будет контролировать въезд на Лачинскую дорогу, по которой можно добраться до азербайджанских городов Лачин (Восточный Зангезур) и Ханкенди (Карабах);
  • "Хиндзореск" стоит на не действующей с момента деооккупации Губадлинского района Азербайджана дороге, ведущей в город Губадлы (Восточный Зангезур);
  • "Арташен" расположен на трассе E117, которая заходит в Азербайджан у селения Эйвазлы.

Заставы были открыты в присутствии директора СНБ РА Андраника Симоняна, его заместителя Арама Акопяна и командующего погранвойсками Давида Санамяна.

Погранзаставы пока что будут работать только формально, поскольку на дорогах, которые они контролируют с армянской стороны, нет подлежащих погранконтролю транспортных потоков.

