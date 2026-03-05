Готова ли ПВО Армении к отражению воздушных угроз?

Вчера дроны, запущенные с территории Ирана, атаковали азербайджанский Нахчыван, и Тегеран обвинил Израиль в организации провокации. Расскажем, каково состояние сил ПВО соседней Армении, смогут ли они отразить внезапное вторжение.

События на ближневосточном театре военных действий доказали, что современные войны невозможны без применения беспилотной авиации. Дроны вынудили командования вооруженных сил стран мира пересматривать концепции противовоздушной обороны.

Чем Армения будет отражать ракетную угрозу?

На вооружении ПВО Армении имеются мобильные войсковые ЗРК «Оса-АКМ» и «Стрела-10», а также многочисленные ПЗРК «Игла» и «Верба» российского производства.

Основу дальнего обнаружения и эффективного подавления ракетной угрозы составляют российские комплексы ЗРК С-300, которые также стоят на вооружении армии Ирана.

За обнаружение и подавление угрозы на средней дальности отвечают мобильные комплексы «Тор-М2КМ», «Бук-М2», а на малой дальности работают С-125 «Нева» и «Печора-2М2».

Чем Армения будет обеспечивать противодронную защиту?

В 2022 году Армения приобрела мобильные зенитные ракетные комплексы «Игла-С», а также наземные комплексы радиотехнической разведки «Автобаза-М», в задачу которых входит обнаружение, классификация и последующее сопровождение воздушных и морских целей.

Тогда же было подписано соглашение с Индией о закупке 15 пусковых установок комплексов Akash, способных поражать любые цели в воздухе на расстоянии до 25 км при помощи 3D радаров и систем сканирования.

Годом позже Армения заключила контракт на покупку системы защиты от дронов Zen (ZADS), способной вести наблюдение и нейтрализовать воздушные угрозы посредством подавления связи с БПЛА.

Летом 2025 года Армения получила вторую партию установок комплекса Akash.

Состояние армянской беспилотной авиации

Сегодня беспилотники осуществляют не только функции корректировки и разведки, они также наносят упредительные удары и могут быть использованы в качестве оружия перехвата. С начала прошлого десятилетия армянская армия стала получать беспилотники семейства «Крунк». Эти массивные аппараты относятся к среднему классу БПЛА, максимальная взлетная масса которых достигает 60 кг. Армянский «Крунк» предназначен для ведения разведки и определения целей, поэтому оборудован оптико-электронным блоком. Он значительно уступает своим зарубежным аналогам и для ведения современной войны признан устаревшим.

Проблема армянской беспилотной авиации заключается в том, что армянским производителям воздушных дронов до сих пор не удалось получить финансирование, а также привлечь инвестиции для проведения испытаний. Проектирование, создание и усовершенствование дронов осуществлялось исключительно за счет средств частных компаний, поэтому вооруженные силы Армении не смогли построить крупный и развитый беспилотный воздушный флот.

Будущее армянской ПВО

Армения пытается диверсифицировать военное сотрудничество с Россией за счет индийского ВПК. Особый интерес у армянских военных вызывает зенитно-ракетный комплекс Barak 8, который стал совместным проектом Индии и Израиля. Системы Barak 8 (MR-SAM) способны заменить российские С-300, которые считаются их прямым аналогом.

Кроме того, в рамках армяно-американского военного сотрудничества Ереван приобретает у США разведывательные дроны V-BAT, которые, по мнению военных экспертов, не способны оказать существенного влияния на боеспособность армянской армии. Армянские офицеры-зенитчики привыкли работать на технике советского и российского производства, а потому перевооружение и переподготовка кадров займет много времени.