“Гаванский синдром” стал одним из загадочных политико-медицинских феноменов XXI века. Расскажем, что такое “гаванский синдром” и как он проявляется, каковы гипотезы его происхождения, а также что известно об устройстве, которое тестируют в США, и связи “гаванского симптома” с событиями в Венесуэлу.

На этой неделе история получила новый виток развития, связанный с событиями в Венесуэле и сообщениями о таинственном “оружии” в руках Пентагона.

Что такое “гаванский синдром” и как он проявляется?

“Гаванский синдром” - это совокупность неврологических симптомов, впервые зафиксированных в ноябре 2016 года у сотрудников посольств США и Канады в Гаване, а впоследствии - у сотен американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб по всему миру.

Ключевые симптомы, о которых сообщают пострадавшие, включают:

Внезапные слуховые и сенсорные ощущения : странный направленный шум (щебетание, жужжание, скрежет), давление или вибрация в голове, головокружение;

Инциденты происходили в самых разных местах: домах, отелях, рабочих кабинетах. Симптомы могли длиться от 20 секунд до получаса, а рядом находившиеся люди (члены семьи, коллеги) часто ничего не ощущали.

Что о “гаванском синдроме” говорит наука?

За годы расследований выдвигались десятки гипотез, в основном технологические, медицинские и социально-психологические:

Воздействие направленной энергией (микроволны/радиочастота). В 2020 году комиссия Национальной академий наук США назвала это наиболее правдоподобной причиной. Симптомы соответствуют "эффекту Фрея", когда микроволны создают ощущение звука в голове. Разведка США в 2023 г. заявила, что это "весьма маловероятно", а масштабные исследования Национальных институтов здравоохранения США 2024 года не нашли доказательств повреждения мозга или биологических аномалий.

Что говорят в США о “гаванском синдроме”?

Первоначальная реакция (2016-2018) : обвинения в адрес Кубы, сокращение дипперсонала, предположения о "звуковых атаках". Пострадавшие и некоторые чиновники сразу начали указывать на возможный "российский след". Власти России, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и официального представителя МИД Марию Захарову, неизменно называли все подобные обвинения "беспочвенными и голословными";

Что известно о таинственном устройстве Пентагона?

В январе 2026 года CNN и еще несколько изданий сообщили, что Министерство обороны США более года тайно тестирует устройство, приобретенное в ходе секретной операции, которое некоторые следователи связывают с причинами "гаванского синдрома".

Принцип действия: Генерирует импульсные радиоволны, что соответствует гипотезе о воздействии направленной энергии, которую в 2020 году Национальные академии наук США назвали наиболее правдоподобной;

Генерирует импульсные радиоволны, что соответствует гипотезе о воздействии направленной энергии, которую в 2020 году Национальные академии наук США назвали наиболее правдоподобной; Портативность: Устройство достаточно компактно, чтобы поместиться в стандартный рюкзак;

Устройство достаточно компактно, чтобы поместиться в стандартный рюкзак; Стоимость и приобретение: Устройство было якобы приобретено подразделением Министерства внутренней безопасности в последние дни администрации Джо Байдена за "восьмизначную сумму" - то есть десятки миллионов долларов - с использованием финансирования Пентагона.

Точный источник покупки и то, как правительство США вышло на него, не раскрываются. Ведется внутренняя дискуссия: одни источники утверждают, что устройство было захвачено силами специального назначения, другие - что оно было куплено. Устройство все еще изучается, и в правительственных кругах сохраняется скептицизм относительно его прямой связи с инцидентами.

Как события в Венесуэле связаны с "гаванским синдромом"?

Независимо от слухов о тестировании устройства, в январе 2026 года "гаванский синдром" в СМИ обсуждался в связи с операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.